برنامج تدريبي دولي حول التعديل الجيني بتقنية «كراسبر» في جامعة حلوان

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن افتتاح برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التعديل الجيني باستخدام تقنية كراسبر»، وينظمه مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بجامعة حلوان، كأحد البرامج التدريبية التي يقدمها المركز الدولي للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي التابع لليونسكو بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثل مصر في عضوية المركز.

حضر افتتاح البرنامج الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جينا الفقي المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

ورحب الدكتور حسام رفاعي في كلمته الافتتاحية بضيوف البرنامج التدريبي من الحضور والمتحدثين من كل دول العالم، وأشار إلى حرص جامعة حلوان على تسخير كل الإمكانات لإنجاح هذ الحدث الدولي الكبير والذي تفخر جامعة حلوان باستضافته.

تواصل الباحثين بجامعة حلوان مع أقرانهم حول العالم

وأكدت الدكتورة مني فؤاد عطية أن تواجد جامعة حلوان بقوة في المحافل الدولية وتعاونها مع الجهات البحثية العالمية وإتاحة الفرصة للباحثين في جامعة حلوان للتواصل مع أقرانهم من دول العالم المختلفة والانضمام للشبكات العلمية الدولية جميعها من ضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي في جامعة حلوان والتي يحققها مثل هذا الحدث الذي ينظمه أحد مراكز التميز العلمي بالجامعة.

توفير فرص الاحتكاك الدولي

بينما أشارت الدكتورة جينا الفقي إلي حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تمثيلها لمصر في مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية الدولية على توفير فرص الاحتكاك الدولي وتنمية التعاون الدولي بين هذه المؤسسات والجهات البحثية المختلفة في مصر من جامعات ومراكز بحوث.

وقال الدكتور سامح سرور أن مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وكلية الصيدلة يحرصان كل الحرص على توفير أعلي تدريب ورفع قدرات شباب الباحثين وتسليحهم بالجديد من التقنيات المعملية الجديدة مثل موضوع التدريب الدولي الذي يبدأ اليوم.

وتعد تقنية كراسبر هي إحدى تقنيات المستقبل والتي يعول عليها العالم في مجابهة الأمراض من خلال العلاج الجيني وذلك لسهولة استخدامها ودقتها، ورخص تكلفتها مقارنة بتقنيات التعديل الجيني الأخرى الموجودة حاليا، لذا حرص مركز التميز العلمي على استضافة هذا التدريب الذي يقدمه المركز الدولي للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي داخل مصر لإتاحة الفرصة لشباب الباحثين المصريين للمشاركة ورفع قدراتهم في هذا المجال الواعد.

تقنية كراسبر للتعديل الجيني وجائزة نوبل

جدير بالذكر أن تقنية كراسبر للتعديل الجيني حصل مكتشفوها على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2020، وتعد حاليا من أقوى أدوات التعديل الجيني والتي يتم استخدامها لتعديل المادة الوراثية سواء في الانسان أو الحيوان أو النبات، حيث تستخدم في الحيوان والنبات من أجل إنتاج سلالات جديدة مقاومة للأمراض وذات إنتاج وفير وخواص محسنة، كما يجري حاليا استخدامها في عدد من التجارب الإكلينيكية لعلاج بعض الأمراض الوراثية في الإنسان.

يشرف على التدريب الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والمدير المؤسس لمركز التميز العلمي، والدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بالكلية ويشارك في التنظيم الدكتور شادي ظريف مدرس الكيمياء الحيوية بالكلية، والدكتور مروان هشام والدكتور مهند حكم، ويستمر البرنامج التدريب لمدة ثلاثة أيام يتخللها محاضرات نظرية يلقيها خبراء من مصر وإيطاليا وانجلترا وكذلك تدريب عملي على تقنية كراسبر داخل معامل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي في كلية الصيدلة جامعة حلوان.