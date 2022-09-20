بن ناجي: 80 إعلاميا من خارج الكويت لمتابعة «أمة 2022»

تسير الاستعدادات في وزارة الإعلام الكويتية، على قدم وساق منذ بدء السباق الانتخابي لـ «أمة 2022» لمتابعة ونقل العرس الديمقراطي عبر منصات وزارة الإعلام الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التي تواكب الحدث المحلي لحظة بلحظة.

وتستضيف وزارة الإعلام الكويتية، 80 إعلاميا من خارج الكويت، في المركز الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي، إن «الوزارة جهزت مركزا إعلاميا سيكون متاحا لجميع الإعلاميين لمتابعة تفاصيل الحدث الانتخابي من أجهزة ومعدات وورش عمل خاصة بالانتخابات يقدمها المختصون».

وأكد «بن ناجي» أنه سيجري افتتاح المركز الإعلامي يوم 26 سبتمبر الجاري، لتسهيل عمل الإعلاميين، لافتا إلى أن التجهيزات تشمل جميع القطاعات في وزارة الإعلام لضمان نجاح العرس الديمقراطي عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام.