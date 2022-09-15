سفير الكويت في القاهرة: نواصل استجوب متهم بالنصب على الراغبين بالسفر

أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم، حرص السفارة على متابعة التحقيقات الجارية على أثر إلقاء القبض على مواطن مصري أمام مقر السفارة بعد اتهامه بالنصب على راغبي السفر للبلاد.

المتهم يتقاضى مبالغ مالية

أوضح "الغانم" أن السلطات المختصة تمكنت من توقيف المتهم إثر تقاضيه مبالغ مالية بدعوى تسهيل إنهاء إجراءات التصديق على أذونات العمل، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق .

التعامل مباشرة مع موظفي السفارة

ودعا "الغانم" إلى التعامل مباشرة مع موظفي السفارة وعدم الاستجابة لأية محاولات تستهدف الحصول على أموالهم بشكل غير مشروع، وضرورة الإبلاغ عن تلك الظاهرة للسلطات المختصة.