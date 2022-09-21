«إلحق الفرصة».. وظائف حكومية تابعة لوزارة الصحة في لندن وباريس وواشنطن

أعلن الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة الصحة والسكان لشغل العديد من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، وهي وظائف «ملحق طبي بالمكتب الطبى التابع لوزارة الصحة والسكان بكل من ( لندن – باريس - واشنطن)».

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية تفاصيل وإجراءات وشروط وضوابط التقدم للحصول على وظائف ملحق طبي بالمكتب الطبي بكل من (لندن– باريس - واشنطن).

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة: الإجادة التامة للغة الإنجليزية ويفضل إجادة لغة دولة المقر في الدول التى يتطلب العمل بها إجادة لغتها.

إجادة التعامل مع أنظمة وبرمجيات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة

سنوات الخبرة: أن يكون على رأس العمل وقت التقدم وسبق له قضاء مدة خدمة فعلية مقدارها عشر سنوات بجهة عمله.

شروط المتقدمين للوظائف الشاغرة

شروط المؤهل: بكالوريوس طب وجراحة

المستندات المطلوبة:

1- أن يكون مصرى الجنسية ولأبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى وغير متزوج من أجنبى وينهى ندبه كل من يتزوج بغير مصرى الجنسية أثناء تواجده بالخارج .

2- ألا يزيد عمره عن 56 عاما وقت التقدم للإعلان حتى يسمح له استكمال فترة التدريب.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق توقيع جزاء تأديبى عليه خلال الخمس سنوات السابقة على الإعلان ما لم يتم محوه أو سحبه أو إلغاؤه بحكم قضائي.

4- اجتياز مراحل الترشيح والتدريب وفقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

5- أن المتقدم طبيباً ويتعين أن يكون معيناً بوزارة الصحة والسكان أو إحدى الجهات التابعة لها أو شاغلاً لـ وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات الحكومية المصرية أو شاغلاً لوظيفة أستاذ باحث بإحدى المراكز والمعاهد أو الهيئات البحثية الحكومية (المركز القومى للبحوث – معهد تيودور بلهارس – معهد العيون ) ويفضل أن يكون حاصلا على الدكتوراه.

إجادة تامة للغة البلد المرشح لها

6- أن يكون على رأس العمل وقت التقدم وسبق له قضاء مدة خدمة فعلية مقدارها عشر سنوات بجهة عمله.

7 - الإجادة التامة للغة الإنجليزية ويفضل إجادة لغة دولة المقر فى الدول التى يتطلب العمل بها إجادة لغتها.

8 - ألا يكون قد شغل إحدى وظائف التمثيل الطبى بالخارج .

9 - إعداد خطة لتطوير المكتب الطبى وإمكانية تطبيقها خلال فترة زمنية محددة .

10- إجادة التعامل مع أنظمة وبرمجيات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

11- تقديم الإنجازات الطبية خلال فترة عمله.

12 - سيؤخذ بعين الاعتبار ما لدى المرشح من شهادات معتمدة أو كتب منشورة أو مقالات ودراسات .

13- أن يكون واسع الثقافة وحسن المظهر قادر على تحمل المسؤولية مشهود له بالكفاءة.

14- أن يكون لائقاً طبياً.

15- موافقة جهة العمل على السفر.

16- يتعهد المنتدب كتابة بخدمة عملة لمدة مماثلة لفترة ندبة أو حتى بلوغه السن القانونى لترك الخدمة إذا كانت المدة المتبقية تقل عن المدة المماثلة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/15

نهاية الإعلان:2022/09/29

-يتم تقديم الطلبات باليد للإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بديوان عام وزارة الصحة والسكان 3 ش مجلس الشعب فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان ولن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد.