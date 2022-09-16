القوى العاملة تعلن عن 210 وظائف شاغرة.. الراتب يصل إلى 7 آلاف جنيه

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عملٍ، ووظائف في إحدى الشركات الخاصة في الجيزة، بناءً على ما تلقته من تقرير من مديرية القوى العاملة في الجيزة.

وتلقت وزارة القوى العاملة، طلبًا من شركة «سبيد العالمية» للتجارة والتوزيع؛ لشغل 210 وظائف خالية، في تخصصاتٍ عدة، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك».

ونشرت وزارة القوى العاملة، عبر حسابها الرسمي، جميع التفاصيل الخاصة عن الوظائف، وكيفية التقدُّم لها، وهي كما يلي:

كيفية التقدّم لوظائف القوى العاملة

وذكرت وزارة القوى العاملة، أنّ على الراغبين في التقدّم لهذه الوظائف، الذهاب إلى مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر قطعة 89، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

وتبدأ الرواتب عند شغل هذه الوظائف من 2900 جنيه شهريًا، وتصل إلى نحو 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات، وتوفر تلك الوظائف تأمينًا صحيًا واجتماعيًا.

الوظائف المطلوبة

وتطلب الشركة شغل عدد من الوظائف، وفقًا لما أوضحه محمد طه مدير مديرية القوى العاملة في الجيزة، وتتمثل فيما يلي:

- 50 سائقًا درجة أولى وثانية.

- 50 مندوب تسليم وتحصيل.

- 30 مندوب تسويق ومبيعات.

- 30 عامل مخازن.

- 40 فنيًا لتشغيل ماكينات.

- 10 فنيّن للصيانة الميكانيكية.

وتمثلت شروط شغل الوظيفة، وفقًا لما ذكره مدير المديرية ما يلي:

- أن يكون سن المتقدمين للوظائف من 21 عامًا وحتى 48 عامًا من الذكور.

- تقبل الشركة الأشخاص من ذوي الخبرة أو دون خبرة.