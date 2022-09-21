إمام مسجد يكافئ حفظة كتاب الله بـ«ماتش كورة أسبوعي»: الرياضة حسنت أخلاقهم

حرص على مكافأة حفظة كتاب الله من أطفال وشباب قريته فلم يجد أمامه سوى مكافأتهم بمباراة كرة قدم أسبوعياً يخوضها معهم، لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، وإتقانه وتجويده.

الدكتور مصطفى أبو العمايم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، صاحب الـ49 عاماً، قرر تأجير ملعب خاص في مسقط رأسه بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإقامة مباراة كرة قدم يشاركه فيها حفظة كتاب الله من أبناء قريته، وذلك لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم من ناحية وتشجيعهم أيضاً على ممارسة الرياضة من ناحية أخرى.

إقامة المباراة أسبوعياً

«نحرص أسبوعياً على إقامة مباراة لكرة القدم أُشارك فيها مع حفظة كتاب الله من أبناء قريتي وأصدقاء أولادي، لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم من ناحية وممارسة الرياضة من ناحية أخرى»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور مصطفى أبو العمايم، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «أبو العمايم»، «جاءتني الفكرة مع بداية الإجازة الدراسية في شهر مايو الماضي، حينما وجدت أطفال قريتي يلعبون في الشوارع وأصواتهم عالية وكنا في يوم جمعة فخطرت في بالي فكرة تأجير ملعب للأطفال، خاصة أن من بينهم نجلي محمد وقمت بتأجير ملعب في قرية إبشان لممارسة رياضة كرة القدم يوم الجمعة من كل أسبوع ومكافأة حفظة كتاب الله من ناحية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة من ناحية أخرى».

الفكرة تأتي لتشجيع الأطفال على حفظ كتاب الله

فكرة تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة لها 3 أهداف بحسب «أبو العمايم»: «للفكرة 3 أهداف أولها إسعاد الأطفال وإدخال السرور على قلوبهم، ثانيها تفريغ طاقتهم في أشياء إيجابية، ثالثها مواجهة سلوكياتهم وأخلاقيتهم، حيث تم وضع قوانين للعب ومنها عدم التلفظ بأي لفظ خارج مع طرد دقيقتين لمن يعترض على قرار التحكيم، وبالتالي تمت السيطرة على أطفال الحي».

وتابع «أبو العمايم»، «الأطفال تحسنت أخلاقيتهم تماماً وأصبحوا ينتظرون يوم الجمعة بفارغ الصبر لممارسة رياضة كرة القدم، فضلاً عن تنافسهم على حفظ كتاب الله، واليوم الذي أتغيب فيه عن حضور المباراة يحزنون جداً، ورود فعل أسرهم إيجابية وجميلة حيث يشجعونهم على حفظ القرآن الكريم وممارسة الرياضة في آن واحد، وعرضوا عليّ أكثر من مرة أن يساهموا معي في تأجير ملعب كرة القدم ولكني رفضت ذلك، وأعددت ميزانية ثابتة للتأجير من مالي الخاص، حُباً في الأولاد وانتظر الأجر من رب العالمين».

ويؤكد «أبو العمايم»، «نحاول أن نزرع في هذا النشء الطيب التكافل الاجتماعي والتعاون وحُب الآخرين وحُب الوطن قبل أي شيء، والرياضة والمشاركة بصفة عامة تترك أثراً طيباً في نفس الطفل».

حفظ كتاب الله نصيحة أبو العمايم للأطفال والشباب

حفظ كتاب الله مع العمل على ممارسة الرياضة نصيحة «أبو العمايم» للأطفال والشباب: «حفظ كتاب الله نصيحتي إلى الجميع، فمن يحفظ القرآن الكريم يحفظه القرآن الكريم، كما أنصح الأطفال والشباب بممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم في شيء مفيد يبعدهم عن كل الأضرار التي قد تصيبهم».