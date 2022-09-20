إيناس عبدالحليم: سنناقش طلبات المدارس الخاصة والدولية مع وزارة التعليم

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بسبب مستلزمات المدارس الخاصة والدولية «السبلايز» المبالغ فيها جاءت بسبب ملاحظة وجودة زيادة كبرى فيما تطلبه تلك المدارس سنويا، بخلاف أسعار الكتب ومصاريف المدارس الخاصة بالطلبة: «الطالب في kg 1 يطلب منه 7 أنواع ألوان منها ألوان شمع وفلوماستر وغيرها، ده مش داخل كلية الفنون الجميلة».

عبدالحليم: طلبات المدارس الخاصة والدولية من أولياء الأمور مش معقولة

وأضافت «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية CBC، أن أغلب ما يجري طلبه من قبل المدارس الخاصة والدولية يجب أن يكون مستوردا من الخارج وبماركات معينة: «المستورد دلوقتي في الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم غالي، وازاي الطفل يدفع 5 آلاف سبلايز و7 آلاف كتب مدرسية، غير المصاريف واللبس، مش معقول».

واستطردت: «الأب اللي عنده 3 أطفال في مدرسة خاصة يدفع رقم فلكي عشان يدخل أولاده المدارس، صعب كمان أنهم يستخدموا كل اللي يتطلب ده، وبعد تقديم طلب الإحاطة هيتم مناقشته مع وزارة التربية والتعليم، وهيكون فيه توصيات من عندنا باللي المفروض يتعمل، والحاجات دي لازم تخف على الناس».

تخفيف طلبات المدارس

وناشدت عضو مجلس النواب، المدارس الخاصة والدولية، بضرورة تخفيف ما يطلبونه من أولياء الأمور: «لازم تكون حاجات منطقية، ومش معقولة الأسعار ولا الكميات دي، وكلها حاجات مستوردة».