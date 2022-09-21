مذيع بقطاع الأخبار بـ«المتحدة»: نترك مجالا لفصاحة وذكاء المشاهد في نقل الأخبار

قال أحمد أبوزيد، مذيع بقطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التغطية الإعلامية والمرتبطة بمساحة نقاش بين المذيعين كانت أحد اقتراحات الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «قالنا هنسيب مجال للسرد، ويمكن للمشاهد البناء عليه، لأن المشاهد لديه من الفصاحة والذكاء أن يفرز ما يجرى ويفرق».

أبوزيد: لكل مذيع قدرات وفوارق تختلف من شخص لآخر

وأضاف «أبوزيد»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفوارق ما بين المذيعين بعضهم البعض دائما ما تكون مرتبطة بالقدرات الفردية للعاملين في المجال، وذلك عبر طريقة إيصالهم للمعلومات بشكل مختلف من فرد لآخر.

أبوزيد: الفوارق الشخصية بين مذيع وآخر يظل يحكمها الإطار التحريري للقناة

وأوضح أن الفوارق الشخصية بين مذيع وآخر يظل يحكمها الإطار التحريري للقناة، وألا يفرض المذيع ما يقوله من أخبار على المتلقين، «المذيع ليس له وجه نظر، والأمر مرتبط بالسرد المعلوماتي فقط».

وأكد أنه بالنسبة للمواقف الطريفة التي قد يتعرض لها المذيع خلال تقديم حلقته على الهواء فلم تحدث معه بشكل كبير من قبل، مستطردا: «أنا على الهواء لا أصنف كشخصية مرحة».

وأشار إلى أن ظهوره على الهواء مباشرة أثناء تقديمه لأي حدث يجبره على عدم تناول الطعام قبل فترة كافية من ظهوره على الهواء، «ده بيحتاج لتقدير كل واحد بحسب قدراته من شخص لآخر، ولو عندي هواء الساعة 5 أو 6 أو 7 مساء فمش باكل إلا في الصباح الباكر».