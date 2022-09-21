الأسواق تترقب اجتماع «الفيدرالي الأمريكي».. وتوقعات بزيادة كبرى للفائدة

تتابع الأسواق العالمية إعلان قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة.

ومن المرجح - وفقا لبنوك استثمار عالمية - أن يقوم البنك بزيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بعد زيادتها 4 مرات متتالية خلال العام الجاري في مواجهة التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ 4 عقود.

وفي آخر اجتماعاته في يوليو الماضي قام «الفيدرالي» بزيادة الفائدة 75 نقطة، في محاولة منه لامتصاص موجة التضخم، وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبرج» أن متوسط التوقعات يشير إلى زيادة الفائدة بثلاثة أرباع نقطة، بينما توقع خبيران فقط من أصل 96 محللاً شملهم الاستطلاع رفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وستكون تلك الزيادة الثالثة التي يجريها «الفيدرالي».

أسبوع الفائدة العالمي

ولن يقتصر الأسبوع الحالي على اجتماعات «الفيدرالي»، إذ سيشهد يوم الخميس العديد من الاجتماعات للبنوك المركزية حول العالم، لإعلان مصير سعر الفائدة، منها بنك إنجلترا، وبنك اليابان المركزي، والبنك السويسري.

ومن المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا المركزي في اجتماعه الخميس المقبل، زيادة الفائدة بـ 75 نقطة أساس.

وتقدر أسواق المال البريطانية أن يُقدم البنك على زيادة أخرى بنفس النسبة ليصل إجمالي المرتقبة في الفائدة حتى نهاية العام نحو 150 نقطة أساس، وذلك من أجل تحجيم التضخم الجامح في بريطانيا، والذي بلغت مستوياته ما يقرب من 10%.

في المقابل سيعلن بنك اليابان المركزي موقف سعر الفائدة يوم الخميس أيضا، في ظل توقعات بأن يستمر على المنوال ذاته الممثل في استمرارية الحفاظ على الفائدة السلبية.

بنك اليابان تقريبا هو البنك المركزي الوحيد في العالم الذي يقدم فائدة سلبية حتى الآن

ويعد بنك اليابان تقريبا هو البنك المركزي الوحيد في العالم الذي يقدم فائدة سلبية حتى الآن، في ظل سيطرة السياسات النقدية المتشددة على كافة البنوك المركزية في مواجهة الموجة التضخمية الكبرى.

ويأتي اجتماع «الفيدرالي» قبل يوم من اجتماع تعقده غدا لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي من المرجح أن تعلن هي الأخرى زيادة الفائدة بنسبة لن تقل عن 1% وفقا لتقديرات أغلب بنوك الاستثمار العاملة في مصر.