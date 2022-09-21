الإعلامية دانا مدحت: شاركت في تغطية انطلاق القمر الصناعي من أمريكا

قالت الإعلامية دانا مدحت، مذيعة بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المذيع يتعامل مع الخبر وفقا لنوعه وبناء عليه يتحدد إن كان سيبتسم أم يتكلم بمنتهى الجدية، لافتة إلى أنها بدأت عملها الإعلامي ببرنامج «عز الشباب».

تغطية الأحداث الدولية

وتابعت «مدحت» خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»: «بكون في قمة سعادتي خلال شغلي وبكون سعيدة جدا بكل تغطية ونشرة بقدمها، وشاركت في تغطية لحظة انطلاق القمر الصناعي وكنت مبسوطة باختياري للمشاركة في أكبر حدث عالمي بحضور جماهيري».

مواقف مفاجئة يتعرض لها المذيع

وأشارت الإعلامية دانا مدحت، إلى أن خطوات النجاح تعتبر محفزات لاستمرار العمل والبحث عن التميز وتحقيق الطموح، مضيفة أن المذيع يتعرض لمواقف مفاجئة منها انقطاع العرض عن الشاشة الملاصقة للكاميرا فيستخدم سرعة البديهة في التعامل مع الأزمة ويدير الموقف دون أن يشعر المشاهد بأن هناك مشكلة حدثت بالفعل.

وأضافت أن الإعلامي يتدرب بشكل متكرر على المواقف المفاجئة ومع الخبرة يمكنه التغلب على معظمها وتجاوزها بهدوء، وتحدث أيضا مواقف مع الضيوف تتطلب خبرة المذيع أو مقدم النشرة في إدارة الحوار وسؤال الضيف بشكل واضح.