نتيجة تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر بأسيوط «بنات وبنين»

أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بمختلف فروعها، ومنها كلية التربية للبنات والبنين بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، وكذلك مجموع درجات كل قسم وشعبة بكلية التربية لنظامي علمي وأدبي انتظام وانتساب.

وفي هذه السطور نقدم للطلاب والطالبات درجات القبول بكلية التربية بأقسامها سوء بكلية التربية بنات وكلية التربية بنين بحسب ما تضمنه بيان جامعة الأزهر حول نتيجة التنسيق بالكليات.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط «بنين»

جاءت نتيجة تنسيق القبول بكلية التربية بنات بأسيوط 501 درجة لنظام علمي لنتظام، و430 درجة لنظام أدبي انتظام، اما كلية التربية بنات قسم رياض الأطفال فجاءت النتيجة 416 درجة انتظام علمي علوم و460 درجة انتظام أدبي ، والتربية بنات بأسيوط شعبة التربية الخاصة بلغت 488 درجة انتظام علمي و497 درجة انتظام أدبي.

نتيجة كلية التربية بنين

تضم كلية التربية بنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط للبنين شعبتين الأول التربية بنين وجاءت نتيجة التنسق 340 درجة لعلمي علوم انتظام و361 درجة لنظام ادبي انتظام، اما شعبة التربية الخاصة فجاءت نتيجة القبول 368 درجة لنظام علمي انتظام و331 درجة لنظام ادبي انتظام.