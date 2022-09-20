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تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين.. انتساب وانتظام

كتب:

عصام علم الدين
11:25 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
جامعة الأزهر بالمنوفية

جامعة الأزهر بالمنوفية

تزايدت معدلات البحث عن نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين بمدينة شبين الكوم، منذ إعلان الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، نتيجة التنسيق بالكامل في مؤتمر صحفي، اليوم.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين

وجاء تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين 2022 في شبين الكوم، بمجموع 331 درجة انتظام وانتساب للشعبة العلمية، بينما مجموع الشعبة الأدبية 320 درجة انتظام و331 درجة انتساب، بالإضافة إلى شعبة العلوم الإسلامية التي جاءت بمجموع 502 درجة.

ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي

وصرح «سلامة»، بأن ارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات الشرعية وعلى رأسها كلية أصول الدين، جاء وفقا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كانطلاقة لزيادة الاهتمام بهذه الكليات العريقة التي لا تأخذ مكانتها الحقيقية.

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بقلم عصام علم الدين