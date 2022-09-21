وليد فكري: نحضر لموسم جديد من «قعدت تاريخ» سيكون مفاجأة

كشفت وليد فكري تفاصيل برنامجه «قعدة تاريخ»، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح فكري أنه يُفضل تعريف نفسه كـ «باحث حر في مجال التاريخ وخاصة الحضارة المصرية بأبعادها المختلفة».

السوشيال ميديا أصبحت وسيطا جديدا من وسائل المعرفة

ونفى وليد فكري ابتعاد القراء والشباب عن الكتب الورقية، مشيرًا لوجود إقبال على شراء الكتب الورقية وقراءتها، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت وسيطا جديدا من وسائل المعرفة.

وحذر وليد فكري من التمسك بالكتب الورقية فقط، مضيفًا «لو مسكنا في الكتاب فقط خسرنا شريحة مهمة»، لافتًا لاهتمام القراء بالكتب الصوتية.

نجاح الحلقة أنه يرجع للمصادر في الآخر

وتابع: «الغرض مش إني أديله إجابات لكن أشجعه يسأل أسئلة ودي بتثبت المعلومة أكتر في دماغه وقولت معلومة واستفزيتك وأنا حطيت أسئلة وإضافة لكده لما ييجي يطرح الأسئلة وبحط له المصادر في الآخر ونجاح الحلقة إنه يرجع للمصادر في الآخر».

وأشار إلى أن ما يُعرض حاليًا هي حلقات معادة من موسم رمضان الماضي وما قبل رمضان، لافتًا إلى أنهم يعملون حاليًا على تقديم موسم جديد سيكون مفاجأة للمشاهدين.