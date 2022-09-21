إشادة كبيرة من «صاحبة السعادة» بـ «قطاع أخبار» المتحدة: فريق عمل مجتهد

أشادت الإعلامية إسعاد يونس، بقطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ ذكرت أن الطفرة التي شهدتها فضائية «إكسترا نيوز» كان يقبع خلفها فريق عمل مجتهد وجهود جبارة وشعور بالمطالبة لسنوات عديدة بوجود نقص في القنوات الإخبارية المصرية، «كان فيه ناس في العالم بتعمل حاجات نصها صح، وإحنا كنا محتاجين نعمل طفرة في القنوات الإخبارية في مصر، وده اللي حصل في إكسترا نيوز».

يونس: أحمد الطاهري صحفي وإخباري ولديه فكر ولغة

وأضافت «يونس»، خلال تقديمها لبرنامجها «صاحبة السعادة»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الإعلامي أحمد الطاهري يعتبر أحد الإعلاميين المثقفين والذين على دراية كاملة بما يقومون به، «هو شخص شامل متعدد الأنشطة والمواهب، وهو صحفي وإخباري ولديه فكر ولغة، وأنا معجبة بيه من زمان حتى قبل ما يبقى رئيس تحرير لروز اليوسف».

إسعاد يونس لـ الطاهري: أنت جامع لعدة مواهب ومهارات

واستطردت: «أنت جامع لعدة مواهب ومهارات تحترم، أنا من المعجبين بيك جدا».

أحمد الطاهري: «إكسترا نيوز» المنصة الإخبارية الأهم.. وتطويرها لم يكن سهلا

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بدأ العمل الصحفي بروز اليوسف، منذ أن كان طالبا في الكلية، وعمل في عدة جرائد وصحف عربية، إلى أن استقر في روز اليوسف التي كوَّن فيها معرفته الصحفية، لافتا إلى أنها من المدارس التي تجيد صناعة الصحفي صاحب السبق، ثم استكمل العمل محررا دبلوماسيا من 2004 إلى 2011، ثم عمل في إحدى الوكالات الأجنبية، وبعد ذلك سافر إلى الولايات المتحدة في منحة اختلط خلالها بعالم الفكر والأبحاث، إلى أن تولى بعد ذلك منصب مدير تحرير جريدة «الوطن» وقت تأسيسها، وفي أغسطس 2014، أسس جريدته بمجموعة من شباب الجامعة.

أوضح «الطاهري»، خلال استضافته بالبرنامج، أنه أسس جريدته، وحقق نسب توزيع جيدة وأصبح شباب الجامعة المشاركون في تأسيسها من الكوادر الصحفية حاليا، إلى أن اتجه إلى الصناعة التليفزيونية، موجها الشكر للراحل عبد الله كمال، لدعمه في مشواره المهني ومساعدته في بناء مستقبله.