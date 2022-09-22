«الشباب والرياضة» تقدم دورات تدريبية لفن إدارة الحياة.. اعرف طريقة التسجيل

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، دورات تدريبية جديدة لفن إدارة الحياة، بعد الانتهاء من تدريب 1500 شاب وفتاة، ويشرف على تلك الدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون الوزير، الذي أعلن عن فتح باب التسجيل في الدورات لجميع الفئات العمرية مجانًا.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل الدورات التدريبية الخاصة بفن إدارة الحياة، وفقًا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

دورات تدريبية لفن إدارة الحياة

تقام دورات فن إدارة الحياة في مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وتنفذ في مجال التنمية البشرية وتغيير أنماط التفكير، والتدريب على كيفية مواجهة ضغوطات الحياة والتخلص من الأفكار والطاقة السلبية.

يحاضر في تلك الدورات نخبة كبيرة من المتخصصين، وهم «الدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، الدكتور حسن محمود، أخصائي التنمية البشرية، الدكتورة نيرفانا فاضل، منسق عام مكتب فن إدارة الحياة، واستشاري الطب النفسي الدكتور محب الفونس».

وتقام دورات فن إدارة الحياة على 4 مراحل، كل مرحلة مدتها شهر، بمعدل يومين أسبوعياً، ويتم تقديم شهادة للمشاركين بعد انتهاء كل مرحلة، وتهدف للتدريب على القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وتعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل والتغلب على القلق والتوتر وإدارة تلك المشاعر، وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية.

كيفية التسجيل في الدورة التدريبية

ومن أجل التسجيل في تلك الدورات يرجي الدخول على هذا الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة.