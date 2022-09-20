الدولار يحلق قرب أعلى مستوى عالميا منذ 2002 وسط ترقب إعلان سعر الفائدة

استقر مؤشر الدولار حول 109.5 نقطة، اليوم الثلاثاء، محلقًا بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا، إذ يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة مرةً أخرى من مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ لترويض الضغوط التضخمية المتزايدة.

عززت أرقام التضخم الأعلى من المتوقع والبيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، التوقعات بأنّ الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة، إذ تستعد الأسواق حاليًا لزيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، في حين يراهن بعض المحللين على نقطة مئوية كاملة.

تباطؤ النمو العالمي

وأظهر الاقتصاد الأمريكي أيضًا قوة نسبية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، ما جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الأمان، وظل المستثمرون حذرين إذ إنّ من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 198، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.98 بنهاية هذا الربع (نهاية سبتمبر الجاري)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 114.71 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم

محلياً، حافظ الدولار الأمريكي على تقدمه أمام الجنيه المصري في البنوك، وجاء سعر البيع في أغلب بنوك القطاع الخاص عند 19.45 جنيه، بينما كان السعر أعلى قرشين في البنك المركزي المصري عند 19.47 جنيه، وجاء بنكي الأهلي المصري ومصر الأقل سعراً بـ19.43 جنيه.