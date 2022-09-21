موسم استثنائي للقطن في بني سويف.. زراعة 311 فدانا دون مبيدات

قال المهندس عماد محمد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، إن الموسم الحالي لزراعة القطن هو استثنائي وعلامة فارقة تدل على نجاح المواسم السابقة، فهناك صنف من أصناف القطن يسمى «جيزة 95» ناجح جدًا بالمحافظة، بجانب وجود مساحة كبيرة من الأراضي مزروعة قطن في محافظة بني سويف بطريقة الزراعة الحيوية، أي دون استخدام المبيدات الحشرية نهائيًا.

وأضاف أن هذه الزراعة تستهلك مجهودًا كبيرًا على عكس الزراعة العادية، إذ يجرى القضاء على الحشرات التي تصيب القطن بطرق حديثة بعيدة عن استخدام المبيدات، وتضم المحافظة 311 فدانًا مزروعة بهذه الطريقة.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، أن إنتاجية محصول القطن بمحافظة بني سويف، شهدت زيادة بمتوسط نصف قنطار للفدان الواحد، حيث وصل الإنتاج إلى 9 قناطير بالفدان الواحد بعد أن كان 8.5 قنطار.

إجراء المزادات العلنية لبيع محصول القطن

وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات، مثل إجراء المزادات العلنية لبيع محصول القطن وتقليل تدخل التاجر كوسيط بين المزارع والشركات، وأصبحت الشركات تشتري بشكل مباشر من المزارعين، كاشفًا أن المحافظة شهدت زراعة نحو 8 آلاف فدان، والعام الماضي كان 4000 فدان وزاد العدد للضعف.

تحريك سعر طن القطن ودخوله المزاد العلني

وتابع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، أن سعر طن القطن جرى تحريكه ودخل المزاد العلني، والمزادات العلنية يتم بها تحديد السعر طبقا لما يسفر عنه المزاد، وبدأ المحصول في بداية الموسم بسعر مرتفع والمزداين الماضيين وصلا لسعر يتراوح بين 4290 و4400 جنيه.