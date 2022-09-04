تفاصيل الدراسة بكلية الطب والجراحة في جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، أن كلية الطب تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، لافتة إلى أن البرنامج يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة « قسم علمي علوم»، أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

سنوات الدراسة في كلية الطب والجراحة

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هي 5 سنوات تنقسم إلى مرحلتين كالتالي:

المرحلة الأولى قبل السريرية Pre-clerkship

تتضمن السنوات الثلاث الأولى مقسمة على 6 فصول دراسية مدة كل فصل دراسي 15 أسبوعًا تدريس بالإضافة إلى فترة استعداد وامتحانات.

المرحلة الثانية السريرية Clerkship

تشمل سنتين دراسيتين تتكون كل منهما من 40 أسبوع تدريس بالإضافة إلى فترة استعداد وامتحانات.

يتم التدريس الإكلينيكي فيهم بالتناوب بين الأقسام الإكلينيكية.

- يعقب الدراسة سنتان للتدريب الإجباري كطبيب امتياز، يُمنح بعدها الخريج تصريح مزاولة المهنة ويقيد في نقابة الأطباء.

أقسام كلية الطب

- قسم التعليم الطبي.

- قسم العلوم الطبية الأساسية.

- قسم العلوم الإكلينيكية.

أهداف كلية الطب

- تهدف الكلية إلى تقديم برنامج تعليمي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.

- تخريج أطباء أكفاء قادرين على تقديم الرعاية الصحية على كل مستوياتها مع التركيز على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

- ربط التعليم الطبي باحتياجات المجتمع الصحية وبالتطورات العلمية الأحدث في مجال الطب.

- التعاون مع وزارة الصحة وسائر جهات تقديم الخدمات الصحية لإنشاء نظام متكامل للرعاية الصحية وكذلك لتنمية القوى البشرية في إقليم قناة السويس وسيناء.

- توفير برامج للتعليم الطبي المستمر للقوى البشرية في مجال الصحة.

- القيام ببحوث متوجهة لحل مشاكل المجتمع طبقا لأحدث التطورات العلمية على المستوى العالمي.

- التعاون مع مؤسسات المجتمع لنشر الثقافة الطبية والوعي الصحي السليم بين أفراد المجتمع.