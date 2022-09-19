«جولد إيرا»: الذهب يمر بأسوأ فترة له بسبب البيع الكثيف للعقود الآجلة

قالت مؤسسة «جولد إيرا» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب العالمية والمحلية، في تقرير له، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «FOMC»، تجتمع خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ترفع نطاق سعر الفائدة في سياستها بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل.

احتمالية رفع الفائدة

وأضاف التقرير، أن المتعاملين في سوق أسعار الفائدة، يرون أن هناك احتمالية بقيمة 82% لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهناك احتمالية أيضًا بقيمة 18% بأن الفيدرالي سوف يرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ولفت التقرير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون مزدحمًا، حيث ستلتقي 3 بنوك مركزية وهي الاحتياطي الفيدرالي والبنك السويسري، وبنك إنجلترا، لبحث أسعار الفائدة الجديدة.

وهناك 3 عناصر مهمة لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي تستحق المراجعة، الأول هو قرار سعر الفائدة نفسه والبيان المصاحب، والثاني هو الملخص الجديد للتوقعات الاقتصادية، والثالث هو المؤتمر الصحفي لباول رئيس الفيدرالي الأمريكي.

الذهب يعاني من أسوأ فترة له

وأشارت المؤسسة في تقريرها، إلى أن الذهب يعاني من أحد أسوأ فتراته من حيث الهبوط الحاد، والسبب الرئيسي هو البيع الكثيف للعقود الآجلة للذهب على ارتفاع مكافئ للدولار الأمريكي، مدعومًا بالضرر الناتج بالتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أصاب المستثمرين بالإحباط ما أدى إلى عمليات بيع إضافية.

وقالت وكالة بلومبرج، إنه خلال الأسبوع المنصرم، زاد المضاربون صافي الرهانات الشرائية على الدولار الأمريكي لـ 24.17 مليار دولار، وهذا وفق بياناتCFTC، وغير بنك جي بي مورجان توقعاته بالنسبة للفيدرالي.

ووفق بلومبرج، كان هناك أيضًا عقود بمقدار 2.3 تريليون دولار على الذهب انتهت يوم الجمعة الماضية، وذلك هو السبب الأكثر قوة الذي يفسر الهبوط الأخير للمعدن الأصفر.