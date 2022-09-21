المخرج آدم مكاي يتبرع بـ4 ملايين دولار لصندوق الطوارئ المناخية

أعلن المخرج الأمريكي آدم مكاي، تبرعه بـ4 ملايين دولار لصندوق الطوارئ المناخية، الذي يقدم منحًا للناشطين في مجال البيئة، في أكبر مساهمة مالية يشارك بها «مكاي» في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

ويعد المبلغ الذي تبرع به «مكاي» لصندوق الطوارئ المناخية، الأكبر من نوعه في تاريخ الصندوق.

«مكاي» ينضم إلى عضوية إدارة «الطوارئ المناخية»

وانضم مكاي، إلى عضوية مجلس إدارة صندوق الطوارئ المناخية، حيث سيساعد في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وجمع الأموال اللازمة لهذا الغرض، قائلا: «الصندوق فريد من نوعه في التزامه بتمويل الأنشطة المدنية»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وقال مخرج فيلم «Don't Look Up»، في بيان: «فخور بدعم جهود الصندوق، وأدعو الآخرين لمساعدتنا في درء الأثر المتفاقم والمتسارع لأزمة التغيرات المناخية».

وسيسمح انضمام «مكاي» لصندوق الطوارئ المناخية، بمواصلة دعمه لقضايا المناخ في الولايات المتحدة وخارجها، علاوة على تحفيز القادة المنتخبين على اتخاذ إجراءات فورية لتجنب تداعيات تغير المناخ الكارثية.

ناشطة تتبرع بـ 200 ألف دولار لـ«الصندوق» استجابة للمخرج الأمريكي

واستجابة لدعوة «مكاي»، أعلنت الناشطة الاجتماعية والمنتجة أبيجيل ديزني، عن تبرعها بـ200 ألف دولار لصندوق الطوارئ المناخية، قائلة: «لقد خذلتنا الأجيال الماضية، والآن الكرة تعود لملعبنا، لاتخاذ إجراءات سريعة تجنبنا كارثة المناخ، فخورة بالوقوف مع آدم لدعم النشطاء الشجعان الذين يدعمهم الصندوق، وأدعو الآخرين إلى السير على نهجنا، ليس لدينا وقت نضيعه».

ومن جانبه، قال روري كينيدي، المؤسس المشارك لصندوق الطوارئ المناخية، إن الحركات الشعبية هي الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لإحداث تغيير جذري في الملف البيئي، قائلا: «آدم هو صانع أفلام صاحب رؤية وفاعل خير، ونرحب به في مجلس إدارتنا».