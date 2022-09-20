نتيجة تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية 2022 بنين لجميع الشعب

أعلن الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية 2022 بنين، بمدينة شبين الكوم، التي تهتم بها فئة كبيرة من طلاب الأزهر الشريف.

نتيجة تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية

نتيجة تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية 2022، يبحث عنها الآلاف من خريجي الثانوية الأزهرية، خاصة أنها تعد من الكليات العريقة، التي تساعد على تقديم أئمة وخطبة للمساجد بكفاءة عالية.

وجاءت نتيجة الكلية، الكائنة في مدينة شبين الكوم، بمجموع 331 درجة انتظام وانتساب للشعبة العلمية، بينما بلغ مجموع الشعبة الأدبية 320 درجة انتظام، و331 درجة انتساب، بالإضافة إلى شعبة العلوم الإسلامية، التي جاءت بمجموع 502 درجة.

ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي

أوضح الدكتور سلامة داود، أن ارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات الشرعية، على رأسها كلية أصول الدين، جاء نظرا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نظرا لبداية الاهتمام بهذه الكليات العريقة التي لا تأخذ مكانتها الحقيقية.