وزير الصناعة: شراكة مصرية تايوانية لإنتاج «كومبروسر التكييف» محليًا

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن شركة ريتشي التايوانية بصدد إنشاء مشروع لإنتاج «كومبروسر التكييف»، في مصر بالتعاون مع مجموعة العربي باستثمارات إجمالية تبلغ 33 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين كباس سنويًا، ومن المخطط بدء الانتاج الفعلي خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة ريتشى التايوانية ضم «تشن شينج تيان»، رئيس مجلس ادارة الشركة و«فينج مينج فا»، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس العمليات بالمجموعة.

حجم الإنتاج المبدئي 2 مليون وحدة

وقال الوزير إن المشروع الجديد سيتم اقامته بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المبدئي للمشروع يبلغ 2 مليون وحدة ويصل إلى 6 ملايين وحدة في غصون 5 سنوات.

وأضاف «سمير»، أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير 50 % من الإنتاج للأسواق الإقليمية والعالمية للاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشيراً الى أن المصنع سينتج كومبروسر التكييف بقدرة 1.5 و3 حصان وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي 50% في بداية الإنتاج وستزداد تدريجياً.

الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في مصر

وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في توطين الصناعات التكنولوجية مع الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية المتوافرة في السوق المصري.

ومن جانبه أكد «تشن شينج تيان»، رئيس مجلس ادارة شركة ريتشى التايوانية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصرية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط والذي يتمتع بالعديد من المميزات الاستثمارية التي تشمل إمكانات النفاذ الحر للمنتجات في إطار اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة الشحن لدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من قناة السويس باعتبارها أحد الممرات الملاحية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الشركة الأم تنتح نحو 20 مليون وحدة كومبروسر تكييف سنوياً وتحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر منتجي الكومبروسر بسلاسل التوريد العالمية.

وبدوره أوضح المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي أنه يجرى حالياً التفاوض مع شركة ريتشى التايوانية لإنشاء عدد من المشروعات في السوق المصرية في مجالات إنتاج الثلاجات وأجهزة التكييف، مشيراً إلى أن مجموعة العربي ستفتتح قريباً أحد المصانع الجديدة المتخصصة في مجال تشريح الصاج والذي يوفر مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعات الأجهزة المنزلية بالمجموعة.