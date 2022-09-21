الإعدام للمتهم بقتل عمه لسرقته وحبس والدته سنة لإخفائها المسروقات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شخصا متهم بقتل عمه لسرقة أمواله بالإعدام شنقا، بينما عاقبت والدة القاتل لاشتراكها في الجريمة بإخفاء المسروقات التي تحصّل عليه بعد جريمة القتل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

جريمة في حي السوق ببلبيس

وكان حي السوق بمدينة بلبيس شهد جريمة قتل في شهر يونيو الماضي، حينما أبلغ الأهالي عن العثور على جثة شخص يدعى «أحمد.ع»، 39 عاما، عامل بأحد مصانع العاشر من رمضان، وتم إبلاغ قسم شرطة بلبيس، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتمت إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق بموجب القضية 7494.

المتهم قتل عمه لسرقة أمواله

وكانت التحريات التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة بلبيس أفادت بوصول جثة شخص إلى مستشفى بلبيس المركزي بعد تعدي ابن شقيقه عليه بغرض سرقته والتحصل على أمواله، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، فيما طالبت النيابة العامة بتقرير الطب الشرعي بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان.

خلافات على الميراث

وتبين من التحقيقات أن ابن شقيق المجني عليه، والبالغ من العمر 23 عاما، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث، وفي يوم الحادث قرر الشاب تسديد طعنات قاتلة لعمه وسرق على أمواله و«الفيزا» البنكية خاصته وهاتفه المحمول.

الإعدام للشاب وسجن عام للأم

وخلال التحقيقات كشف المتهم أنه حصل على المسروقات وأعطاها لوالدته البالغة من العمر 50 عاما، والتي تسترت على نجلها وأخفت المسروقات، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكما بالإعدام للشاب والسجن عام للأم.