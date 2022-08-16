«ما ينوب المخلص إلا القتل».. عامل ينهي حياة عمه في قنا

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، في أثناء إسعافه واستخراج طلق ناري، بعدما صوب ابن شقيقه طلق ناري نحوه، في اثناء محاولته إنهاء خلافات عائلية، بقرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

بلاغ بإصابة مزارع بقنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع «محمد .ع .خ»، مزارع، متأثرًا بجراحه داخل مستشفى قنا الجامعي، بسبب طلق ناري.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مركز دشنا أن وراء جريمة القتل نجل شقيق المجني عليه، يدعى «ح.س.ي» 38 عامًا، يقيم في نجع الدبيات، قرية السمطا، التابعة لمركز دشنا، شمال المحافظة.

وفاة مزارع متأثرًا بإصابته بطلق ناري

وتبين أن خلافًا نشب بين الجاني مع عمه الثاني، بسبب خلافات مع ابنته زوجة المتهم، ليتدخل المجني عليه لإنهاء المشكلة بين ابن شقيقه وشقيقه، إلا أنه أطلق النار فأصاب صدر عمه، الذي نُقل بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى قنا الجامعي ليلقى أنفاسه الأخيرة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف مباحث مركز دشنا، من تحرياتها لضبط المتهم بقتل عنه خلال إنهاء خلافات عائلية.