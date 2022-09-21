تنسيق كليات المنوفية جامعة الأزهر 2022 «بنين وبنات».. اعرف الحد الأدنى

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، ويهتم الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية بمعرفة تنسيق كليات المنوفية جامعة الأزهر 2022 «بنين وبنات»، وذلك لتحديد رغباتهم في الكلية التي تناسبهم.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، تنسيق كليات المنوفية جامعة الأزهر 2022 «بنين وبنات» خلال السطور التالية، وفقا لما أعلنه رئيس جامعة الأزهر بشأن تنسيق كليات الجامعة لطلاب الثانوية الأزهرية.

تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية 2022

تعتبر كلية أصول الدين في محافظة المنوفية من أعرق كليات الأزهر، وجاء تنسيق كلية أصول الدين في المنوفية 2022، للشعبة العلمية بمجموع 331 درجة انتظام وانتساب، أما الشعبة الأدبية جاءت بمجموع 320 درجة انتظام و331 درجة انتساب، وشعبة العلوم الإسلامية جاءت بمجموع 502 درجات.

تنسيق كلية اللغة العربية بالمنوفية 2022

بينما ظهرت نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية بشبين الكوم المنوفية 2022، للشعبة العلمية بمجموع 325 درجة انتساب و405 درجة انتظام، بينما جاءت نتيجة الشعبة الأدبية بمجموع 317 درجة انتساب و333 درجة للانتظام، بالإضافة إلى تنسيق اللغة العربية وثائق ومكتبات بشبين الكوم، بمجموع 352 درجة للشعبة العلمية انتظام، وبمجموع 329.5 درجة انتظام للشعبة الأدبية، وفقا لما أعلنه رئيس جامعة الأزهر.

ويوجد 3 أقسام من الدراسات الإسلامية، نعرضها كالتالي:

أولا: تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة - فرع السادات، الشعبة العلمية جاءت بمجموع 359 درجة انتظام و369 انتساب، أما الشعبة الأدبية بمحموع 331 درجة انتساب و368 درجة انتظام.

ثانيا: تنسيق الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة الشريعة السلمية، الشعبة العلمية جاءت بمجموع 326 درجة انتظام، و342 درجة انتساب، بينما الشعبة الأدبية بمحموع 330 درجة انتساب و341 درجة انتظام.

ثالثا: تنسيق الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية، الشعبة العلمية 346 درجة انتظام و353 انتساب، والشعبة الأدبية بمجموع 315 درجة انتساب و317 درجة ‏انتظام.