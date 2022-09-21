تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. درجات ونسب مئوية

حددت جامعة الأزهر تنسيق جميع كليات والمعاهد التابعة لها بالقاهرة و الأقاليم، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، من ضمنها تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بالدرجات والنسب المئوية، حتى تسهل على الطلاب معرفة نتيجة التنسيق.

بلغ الحد الأدنى في تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وفقا لما جاء خلال المؤتمر الصحفى برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة صباح، أمس الثلاثاء.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين

بعد استعراض نتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، نوضح تنسيق الكليات المفتوحة أمام القسم العلمي، منها معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة، إذ يقبل من 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بالقاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%.

ومن بين الكليات المتاحة أمام طلبة العلمي، كلية الإعلام، التي تحدد الحد الأدنى لتنسيقها بـ499 درجة بنسبة 76.77%، وكلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، وكلية الزراعة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31 %، وكلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.

ويمكن معرفة نتيجة التنسيق كاملة علمي وأدبي بنين، من خلال الضغط مباشرة هنا.

فتح باب تعديل الترشيح بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية، لمدة 48 ساعة تبدأ من صباح غد الخميس، حتى مساء يوم الجمعة، إذ يمكن للطالب كتابة الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى، ويختار الكلية التي يريدها، ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.