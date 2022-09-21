ماجدة موريس: فكرة مهرجان القاهرة للدراما مميزة للغاية.. وينتظره جميع العرب

تحدثت الناقدة ماجدة موريس، عن مهرجان القاهرة للدراما، الذي تنطلق الدورة الأولى منه برئاسة الفنان يحيى الفخراني، بعد ساعاتٍ قليلة، في مركز المنارة، على أن يذاع حفل الافتتاح بشكل حصري عبر قناة «dmc»، في تمام الساعة 7 مساء اليوم.

ماجدة موريس: ننتظر الدعم لمهرجان القاهرة للدراما

قالت ماجدة موريس لـ«الوطن»: «هناك متغيرات كثيرة حدثت على الشاشة خلال الفترة الماضية، وفكرة مشاركة الأعمال المعروضة بأكملها على المنصات الإلكترونية، من مصر وخارجها، بداية من العام المقبل، فكرة مميزة للغاية، وننتظر مزيد من الدعم من المؤسسات الكبرى للدورة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما».

صناع الدراما العرب ينتظرون مهرجان القاهرة

أشارت الناقدة الفنية، إلى أهمية إطلاق مهرجان القاهرة للدراما، في ذلك التوقيت، قائلة: «أعتقد إذا كانت الجوائز مُحفزة للفنانين، سيكون هذا بمثابة الشرارة التي تنُير الأفق، لعدد كبير من الفنانين، بتقديم أعمال بها محتوى أفضل، وستكون اختيارات العام المقبل أفضل».

أضافت ماجدة موريس، أن مهرجان الدراما، كان ينتظره صناع الدراما من جميع الدول العربية، بعد توقف مهرجان الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات.

وأكدت أنها تنتظر انطلاق الدور الأولى اليوم من أجل تكوين صورة كاملة عن المهرجان، خاصة بعد سنوات من توقف مهرجان الإذاعة والتلفزيون: «شعرنا بحالة من الفراغ الكبير، وأصبح هناك فجوة واضحة بين مستوى الدراما قبل وبعد المهرجان».