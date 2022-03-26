ماجدة موريس: أسماء صناع دراما المرأة في رمضان تعطينا الأمل في أعمال قوية

حظت قضايا المرأة على اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي حرصت على مناقشتها خلال عدد من الأعمال الدرامية في السباق الرمضاني 2022، إذ سلطت 3 مسلسلات الضوء على حكايات مختلفة خاصة بالنساء، وهي مسلسل «أحلام سعيدة» ليسرا، و«فاتن أمل حربي» لنيللي كريم، و«يوتيرن» لريهام حجاج.

هذا الاهتمام كان محل إشادة بين نقاد الدراما، إذ قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس إن أسماء المؤلفين والمخرجين المشاركين في الأعمال الدرامية الخاصة بقضايا المرأة لها وزنها في العمل الفني، ما يمنح الأمل في مشاهدة أعمال فنية قوية تعبر عن قضايا حقيقية تخص النساء، موضحة أن هذه الأسماء ورائها تاريخا كبيرا ومشوارا عظيما بالأعمال الدرامية.

«موريس»: أيمن سلامة صاحب أعمال جيدة

وأضافت «موريس»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمؤلفين دراما المرأة هذا العام، فهناك إبراهيم عيسى وهو كاتب كبير، وهالة خليل كاتبة ومخرجة عظيمة، أما أيمن سلامة فهو أحد المؤلفين الذين قدموا الكثير من الأعمال الجيدة خلال الفترة الماضية، كما أن مخرجي تلك الأعمال لديهم موهبة كبيرة في العمل الفني، من بينهم محمد جمال العدل الذي قدم من قبل أعمال فنية جيدة منها فيلم «صاحب المقام» للفنان آسر ياسين الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، فضلًا عن مشاركة المخرج عمرو عرفة صاحب المكانة الكبيرة في الأعمال الفنية.

يسرا ونيللي كريم.. تاريخ طويل من الأعمال الرائعة

كما أعربت عن سعادتها باختيار بطلات الأعمال النسائية «يسرا ونيللي كريم»، مؤكدة أن لديهما تاريخًا طويلًا من الأعمال الدرامية التي تصل أحيانًا إلى أعمال أكثر من رائعة، إذ أن تلك الأسماء تعطيها الأمل في إمكانية مناقشة قضايا المرأة بشكل جيد خلال أيام رمضان المقبل 2022.