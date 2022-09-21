موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. يستمر حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات جميع الموظفين والبالغ عددهم 6 ملايين موظف في الوزارت والهيئات الحكومية والهيئات المختلفة التابعة لها، عن شهر سبتمبر 2022، إذ من المقرر أن يتم الصرف على مدار 48 ساعة فقط بداية من اليوم الأربعاء، وذلك لجميع موظفي الدولة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتب سبتمبر 2022

ويبدأ العاملون في 33 هيئة ووزارة مختلفة، غدًا الخميس 22 سبتمبر، في صرف مرتبات سبتمبر، ومن المقرر وفقًا للمنشور الصادر من وزارة المالية، الانتهاء من صرف جميع المرتبات في يوم الثلاثاء 27 -9-2022.

وأشارت وزارة المالية في منشورها، إلى أن وزارات «الداخلية والاسكان، الإنتاج الحربي، القوى العاملة، التجارة والصناعة، النقل، الآثار، البيئة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الصحة، الثقافة، الاتصالات، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الطيران، التضامن الاجتماعي، البترول، السياحة، التموين»، بالإضافة إلى المديريات التابعة بكل المحافظات، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستصرف مرتبات عن شهر سبتمبر اليوم الأربعاء.

موطفون يصرفون مرتبات شهر سبتمبر غدا

ويصرف الموظفون في الأماكن التالية، مرتبات شهر سبتمبر بداية من غدا الخميس: «وزارة الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، المالية، الشباب والرياضة، التعليم العالي، العدل، الخارجية، الاستثمار، التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، التخطيط، التنمية المحلية، الموارد المالية والري»، بالإضافة إلى «دار الإفتاء المصرية، هيئة قضايا الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية، مجلس الدولة، الأزهر».