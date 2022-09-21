نائب: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ31 مليار دولار دعم كبير لاقتصاد البلاد

أكّد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب أنََ تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الصرف، والحاجة الشديدة للنقد الأجنبي لشراء السلع الاستراتيجية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وأكّد عضو مجلس النواب، في بيان له، أنَّ ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج تجاوز 31 مليار دولار بزيادة كبيرة عن العام الماضي، واصفًا ذلك بـ تطور كبير خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدولار في مصر والارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي ضربت آثارها كل دول العالم ومن بينها الاقتصاد المصري.

وأضاف أنَّ مصر تسعى لزيادة مصادر الدخل الأجنبي ومن بينها والصادرات، وهي إحدى الوسائل المهمة التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر والتشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة في العالم، إذ تستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار مع اتخاذ الجراءات لتقليل الصادرات وترشيد الاستهلاك.

وأوضح أنَّ السياحة من أهم مصادر الدخل الأجنبي وهناك نمو مضطرد في السياحة المصرية وتحسن ملحوظ، متوقعًا أنَّ تشهد السياحة المصرية طفرة كبرى مع قمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ التي تتواكب مع موسم الشتاء وهو ذروة الموسم السياحي، إذ تشارك وفود من كل دول العالم.

دعم الاقتصاد المصري

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (من أبريل حتى يونيو 2022) بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021-2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.

وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة. وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.