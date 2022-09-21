خطوات تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر.. آخر موعد 30 سبتمبر

يواصل موقع دعم مصر تلقي جميع تسجيلات المواطنين الخاصة برقم الموبايل لتحديث بطاقات التموين، لضمان عدم إيقاف صرف السلع التموينة المدعمة من جانب الدولة، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين تلقوا إنذارًا على البون الخاص بعملية صرف الخبز، بضرورة تسجيل رقم الهاتف المملوك لصاحب البطاقة التموينية من خلال «دعم مصر».

وموقع دعم مصر، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخصيصه وتفعيله لتلقي جميع التحديثات الخاصة ببطاقة التموين لجميع المواطنين الذين تلقوا رسالة التحذير على البون الخاص بصرف الخبز، وتنص الرسالة على ضرورة تسجيل صاحب البطاقة التمونية رقم هاتفه الشخصي المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات العاملة داخل مصر.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على دعم مصر

ويستطيع أي مواطن تسجيل رقم هاتفه على موقع دعم مصر من خلال اتباع الخطوات التالية، لضمان استمرار عمل البطاقة التمونية وتلقي الدعم الشهري سواء على السلع التموينية أو الخبز، والاستفادة أيضا من نقاط الخبز الشهرية.

- الدخول على موقع دعم مصر من خلال الرابط الإلكتروني.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

- كتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينة والمسجل باسمه في إحدى شركات المحمول.

يذكر أن مدت وزارة التموين، مهلة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية حتى نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كانت آخر مهلة مقررة في نهاية أغسطس الماضي، في إطار حرص الوزارة التيسير على أصحاب البطاقات الذين لم يسجلوا رقم الهاتف حتى الآن على موقع دعم مصر.