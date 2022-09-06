رابط موقع دعم مصر.. خطوات استخراج بطاقة تموين تالفة بشكل سريع

تلف بطاقات التموين والرغبة في تجديدها أمر قد يمثل أزمة لدى شريحة عريضة إلا أنه يمكن من خلال رابط موقع دعم مصر القيام بذلك الأمر؛ للاستفادة من السلع المدعمة التي تقدمها الدولة، والتي تساهم في رفع الغلاء عن المواطنين، فضلا عن أنها تستخدم في استلام الخبز المدعم للأسرة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقجمها جريدة وبوابة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية استخراج بطاقة تموين تالفة من خلال رابط موقع دعم مصر، على هذا النحو:

رابط موقع دعم مصر

وتمنح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الكثير من الخدمات التي تقدمها من خلال رابط موقع دعم مصر، ومن بينها إمكانية استخراج بطاقة تموين تالفة باتباع الآتي:

- في الخطوة الأولى: يجب على المواطن صاحب البطاقة التالفة أن يقوم بفتح رابط موقع دعم مصر ثم يقوم باختيار تبويب خدمات تموينية للمواطنين والضغط أيقونة على إصدار بدل بطاقة تموين وإدخال البيانات المطلوبة من صاحب البطاقة التموينية التالفة.

- في الخطوة الثانية: يقوم المواطن بالذهاب لمكتب التموين التابع له لاستلام البطاقة من مكتب التموين المسجل في الطلب، وتتم الخدمة دون دفع مصاريف خلال مراحل الاستخراج وبعد الانتهاء سيتم خصم رسوم الخدمة من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة.

زيادة استثنائية في التموين

ووفقًا لقرارات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه بداية من الشهر الجاري سيتم صرف زيادة التموين الاستثنائي 2022، الذي تقدر قيمته 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، لزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين.

وتستعد منافذ وزارة التموين لتطبيق الزيادة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، لطرح مجموعة من السلع الجديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.