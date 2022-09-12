كشف ملابسات العثور على جثة عامل في الجيزة.. صديقه أنهى حياته

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل عامل داخل مسكنه في المنيرة الغربية، وتبين من الفحص والتحريات أن صديقه قتله بسبب خلافات بينهما، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

العثور على جثة

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بدائرة القسم، أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وعثر على المجني عليه داخل شقته.

صديق القتيل مرتكب الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث، أسفرت تحرياته أن صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، كما جرى الحصول على إذن من النيابة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على الجاني، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة القتل

وحول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، قال حمدي العربي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».