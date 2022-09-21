تعرف على تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)

شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة، بشأن تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)، فور ظهور نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم صباح أمس الثلاثاء.

وأعلنت جامعة الأزهر تنسيق جميع الكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، ومنها تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات) بالدرجات والنسب المئوية، كي تسهّل على الطلاب معرفة نتيجة التنسيق.

تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)

ويأتي تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات» تخصص عام 577 درجة بنسبة 88.77%، وفقا لما جاء خلال المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وجاء تنسيق كليات القسم العلمي بنات كالتالي: كلية التمريض بنات 586 درجة بنسبة 90.15%، المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة بنسبة 86.92%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 553 درجة بنسبة 85.08%، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 526 درجة بنسبة 80.92%.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 كاملة علمي وأدبي بنات من خلال الضغط مباشرة هنا.

الدراسة في جامعة الأزهر

من المفترض أن تبدأ الدراسة في جامعة الأزهر مطلع أكتوبر المقبل، بعد ظهور نتيجة التنسيق، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في الجامعات الحكومية العامة والخاصة، والتعليم ما قبل الجامعي، حيث بلغ عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية هذا العام 93132 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبًا فقط وفقا لما أعلنته عن الجامعة.

وكشفت جامعة الأزهرعن فتح باب تعديل الترشيح للطلاب عبر بوابة مصر الرقمية لمدة 48 ساعة، تبدأ من صباح غد الخميس، حتى مساء الجمعة، ويمكن للطالب كتابة الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى، ويختار الكلية التي يريدها، ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.