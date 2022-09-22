ختام تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اليوم.. و7 مساء آخر موعد لتسجيل الرغبات

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الستار على تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بغلق باب التسجيل للرغبات في الساعة الـ7 مساء، على أن تبدأ الوزارة في فرز رغبات الطلاب وتوزيعها على الكليات والمعاهد المختلفة، وفقا للأعداد المقررة لكل كلية.

إعلان النتيجة خلال 72 ساعة

ومن المقرر أن تعلن النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة مصر المعلوماتية هو النافذه الوحيدة لتسجيل رغبات وتنسيق طلاب الدبلومات الفنية.

ولفت «عطا» إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور، الاطلاع على المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من خلال القنوات الرسمية لها، عبر الصفحة الرسمية للوزارة أو المجلس.

إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة التنسيق

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أنه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيجرى إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لهم، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.