تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات.. اعرف الخطوات والحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، نظام 5 سنوات ونظائرها، سواء للدبلومات التجارية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمة الاجتماعية، موضحة أنه بالنسبة لطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، فإن الحد الأدنى لها 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات

وقالت الوزارة، خلال إعلانها تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات، إن الحد الأدنى لدبلوم المدارس المتقدمة الصناعية والزراعية والتجارية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات، هو60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

و أضافت الوزارة أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات يشمل أيضا دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، و مركز التكنولوجيا المتميزن 60% فأكثر، وأن الحدود الدنيا لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض هو 75%، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية 75%.

وفي السياق ذاته، تسدل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مساء اليوم الستار على تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، المسجلين بمراحل التنسيق الأولى والثانية والثالثة، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال أعمال التسجيل للرغبات.

ومن ناحية أخرى، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العام الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات والبرامج، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة.