مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الحدود الدنيا للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للتقدم لمختلف الكليات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لمختلف الشهادات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، وأنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد المشرف على التنسيق، أن قبول طلاب الشهادات الفنية لمختلف الكليات، يكون وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة بـ10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لمؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، التي أعلنت عنها الوزارة، كما يلي:

- 60 % للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية والتجارية والصناعية والسياحة والفنادق.

- 60 % للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة الصناعية والتجارية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

- 60 % للحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة والفنادق.

- 60 % للحاصلين على دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز.

- 75 % للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة «تمريض».

- 75 % للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة «فنيات تمريض»

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية، وذلك بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة للمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، إذ يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.