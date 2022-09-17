تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تجاري.. فرص بـ10 جامعات تكنولوجية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري والحدود الدنيا للتنسيق، مؤكدة أن التنسيق يتم إلكترونياً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب إعلانها مباشرة من نفس موقع كتابة الرغبات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها، أن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري 60% فأكثر، وبالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات 60% فأكثر، لافتة إلى بدء الدراسة بـ7 جامعات تكنولوجية جديدة بتخصصات تواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بجانب 3 جامعات قاربت على تخريج الدفعة الأولى منها.

أماكن بالجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إن الكلية تقبل من تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحًا أنه يتم حاليًا الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل الكلية للتدريب بصفة مستمرة طوال فترة الدراسة.

وأضاف «عبدالملاك» لـ«الوطن»، أن الكلية تقبل 80% من طلاب الدبلومات الفنية و20% من طلاب الثانوية العامة، مؤكداً أنها حريصة على تخصيص برنامج علاجي لتقوية مستويات طلاب الدبلومات الفنية في اللغة الإنجليزية لأن الدراسة في الكلية باللغة الإنجليزية.

وأوضح «عبدالملاك»، أن الكلية حريصة على تخريج جيل يعمل على سد الفجوة بين الفني والمهندس، موضحاً أن التركيز فيها على الجانب التطبيقي بنسبة 60% والدراسة النظرية بنسبة 40%.

مناهج عالمية بالجامعات التكنولوجية

من جانبه، أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة حرصت على عقد العديد من الشراكات مع مختلف الشركات الصناعية، لتدريب الطلاب خلال فترة الدراسة وفي أثناء الإجازة الصيفية.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن مناهج الجامعة تم إعدادها وفق المعايير العالمية، وشهدت الجامعة إقبالًا كبيرًا هذا العام من قبل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لأن المستقبل هو للوظائف التكنولوجية.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-‌ يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح.

- يمكن للطالب تعديل رغباته قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.