«الدفاع الروسية»: القصف يعطل أنبوب المياه في محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تضرر أنبوب للمياه في محطة زابوريجيا النووية جراء القصف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إيقاف العمل في «زابوريجيا»

وفي وقت سابق، قال المشغلون الأوكرانيون لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، إنهم لن يعيدوا تشغيل المحطة حتى تغادر القوات الروسية المنشأة، حسبما صرح رئيس الوكالة النووية الأوكرانية.

تحذير من كارثة نووية

وأوقف العمال الأوكرانيون، تشغيل المحطة في نهاية الأسبوع الماضي لأسباب تتعلق بالسلامة، وسط استمرار القصف. وكان العمال أنهوا ترميم جميع خطوط الكهرباء الاحتياطية الثلاثة بالمحطة النووية، فيما حذر المسؤولون وخبراء الطاقة، من أن المحطة قد تواجه كارثة مع استمرار القتال حولها.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن خطر حدوث كارثة نووية تلوح في الأفق، مع اشتداد القتال في جنوب أوكرانيا التي تضم المفاعل النووي.