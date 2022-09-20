روسيا: أوكرانيا تقصف محطة زابوريجيا النووية

ذكرت إدارة مدينة إنيرغودار، أن أحد المباني في محطة زابوريجيا النووية تضرر وكذلك نظام التبريد في المحطة بعد قصف القوات الأوكرانية للمحطة بحسب نبأ عاجل نقلته قناة روسيا اليوم منذ قليل.

روسيا تصف قصف المحطة النووية بالاستفزازي

ونقلت القناة عن الإدارة عبر حسابها على تليجرام: «نتيجة القصف الاستفزازي من قبل القوات الأوكرانية، تم تسجيل عدد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في محطة زابوريجيا النووية، وتم استهداف مبنى خاص للمحطة، ونظام تبريد بالإضافة إلى مقصف المحطة، إذ تواجد الموظفون خلال القصف، ولكن لحسن الحظ لم تقع إصابات بين عمال المحطة أو الحراس».

تعليق أوكرانيا على الاستفتاء الذي تقيمه روسيا

وكشف وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، عن أن الاستفتاء الذي تحاول روسيا إجراءه شرق أوكرانيا لن يغير الواقع على الأرض، مؤكدا أن الاستفتاءات التي تسعى لها روسيا تدل على اليأس ولن تساعدها بحسب تصريحات عاجلة بثتها قناة سكاي نيوز عربية.