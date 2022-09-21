عقوبة قاسية للمتهربين من الخدمة العسكرية في روسيا

في عقوبة قاسية لمنع تهرب الأشخاص من الخدمة العسكرية في الجيش الروسي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، أعلنت روسيا نيتها سجن الأشخاص المتهربين من الخدمة العسكرية 10 سنين أو الذين يستسلمون في هذه الحرب.

قانون قاسٍ لمعاقبة المتهربين من الخدمة العسكرية

وأقر البرلمان الروسي (الدوما) نصا تشريعيا بالسجن مدة تبدأ من 10 سنوات إلى 15 سنة للمتهربين من الخدمة العسكرية أو من يستسلم مع تنفيذ الطوارئ والأحكام العربية الخاصة في وقت الحرب، أما من يرفض الخدمة العسكرية سيتم سجنه 3 سنوات بحسب تقرير موسع نشره موقع «موسكو تايمز».

وصوَّت بالإجماع البرلمان الروسي على هذه القرارات التي يراها بعض الروس قاسية، وسيتم تطبيق هذه القوانين بداية من الأربعاء المقبل بعد المصادقة من البرلمان الروسي والرئيس فلاديمير بوتين.

تسهيل الحصول على الجنسية للمحاربين في صفوف روسيا

على النقيض، تعمل روسيا على ترغيب الأجانب من أجل الحرب في صفها ضد أوكرانيا لذا وافق البرلمان الروسي على تسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقود خدمة مع القوات المسلحة الروسية لتكون بأقصى مدة سنة واحدة دون الحاجة لإقامة مؤقتة أو دائمة مسبقة، مع تسهيل أيضا حصول المتعاقد الأجنبي على الرتب العسكرية جندي وبحار ورقيب ورئيس عمال خلال سنة واحدة بدلا من 5 سنوات.

حرب بين روسيا وأوكرانيا

وكان في الماضي يحصل المتعاقد الأجنبي ضمن الجيش الروسي على الجنسية الروسية خلال 3 سنوات.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في آخر فبراير الماضي بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا، ونفذ الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية رادعة على لمنع التصدير إلى روسيا مما دفع موسكو إلى قطع خط الغاز الرئيسي الموصل لأوروبا نورد ستريم 1.