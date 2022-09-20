ماكرون: روسيا تعيدنا إلى عصر الإمبريالية والاستعمار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده والاتحاد الأوروبي سيواصلان دعم أوروبا للتصدي لما وصفه بالغزو الروسي.

وأضاف ماكرون خلال مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أن دولة روسيا الاتحادية تعيد عهد الإمبريالية والاستعمار، لأنها تسعى لضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا.

العالم يواجه خيار الحرب أو السلام

أشار إلى أن هذا الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد الأمن العالمي، مشددا على أن العالم يواجه خيار الحرب أو السلام، وقدم اليوم المجلس التابع للاتحاد الأوروبي قروضا جديدا لأوكرانيا تصل إلى 5 مليارات يورو، تسدد بشكل سهل وميسر في ظل مساعدة ملحة من دول الاتحاد الأوروبي لـ أوكرانيا ضد روسيا.

عقوبات اقتصادية متبادلة بين أوروبا وروسيا

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، منها إيقاف تصدير البضائع منها وإليها، ومنع مواطنيها من دخول الاتحاد الأوروبي والتجول من خلال فيزا «شنجن»، الأمر الذي أثار غضب موسكو، التي ردت بقطع خط الغاز الوحيد المغذي لأوروبا «نورد ستريم 1»، ما دفع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرت حكومات العديد من الدول الأوروبية إلى مطالبة شعوبها بترشيد استخدام الطاقة.