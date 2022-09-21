المنيا تشارك بـ222 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي المشروعات الخضراء التي تم تسجيلها على منصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ 222 مشروعا، وذلك بعد انتهاء مهلة التسجيل على المنصة في 18 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

جِدية الدولة في التعامل مع البعد البيئي

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP 27، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وفي إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تذليل العقبات أمام المشاركين

وأكد المحافظ أن تلك المشاركات كانت نتيجة عقد العديد من الاجتماعات لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين، ومتابعة استكمال خطوات تحميل المشروعات على منصة المبادرة الوطنية الخضراء وكذلك مدى جاهزية تلك المشروعات للتقييم النهائي، وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها، حيث أسفرت تلك الجهود عن تقدم 222 مشروعا من جميع الجهات، بفئات المبادرة الست، وهي «المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».

وأوضح «القاضي» أن المشروعات تنوعت ما بين 30 مشروعا كبيرا، و45 مشروعا متوسطا، و28 مشروعا صغيرا محليا، و25 مشروعا لشركات ناشئة، و35 مشروعا للمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، و59 مشروعا متعلقة بالمرأة.