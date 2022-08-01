إعادة الحركة المرورية بـ«زراعي القليوبية» بعد رفع آثار تصادم سيارتين

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي عند مدينة قليوب، عقب إزالة آثار حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل، ما أسفر عن 10 مصابين نُقلوا للمستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لمعاينة الحادث وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل حادث تصادم الطريق الزراعي بقليوب

وأصيب 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بمدينة قليوب، ونُقل المصابون لمستشفيي قليوب والنيل بشبرا الخيمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وإصابة 10 أشخاص.

معاينة حادث تصادم قليوب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت متوقفة على جانب طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، ونُقل بعضهم لمستشفى قليوب العام، ونقل آخرون لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وصُرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق أمام المسافرين لمنع تعطل المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين من على الطريق.