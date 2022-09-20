إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بسبب السرعة الجنونية

تعرض 8 أشخاص لإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

ووقع الحادث جراء اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتوقف حركة المرور على الطريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدينة الفيوم، قرب مدخل دمو، حيث تبين سقوط 8 مصابين في الحادث.

«الإسعاف» تنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارات إسعاف عدة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب حسب حالته وإصاباته.

إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على طريق أسيوط الغربي أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.