السجن 3 سنوات للمتهم بقتل طالب ثانوي في الإسكندرية

قضت محكمة جنح العلمين الجزئية في جلستها المنعقدة بسرايا محكمة برج العرب، اليوم، بحبس المتهم في قضية طالب الثانوية العامة فارس عاشور، والمعروفه إعلاميًا بحادثة طريق الساحل الشمالي في العلمين، ثلاث سنوات غيابيًا.

وقال محمد رمضان سليمان، محامي أسرة المجني عليه لـ«الوطن»، إنهم في انتظار استلام الصورة الرسمية لحكم محكمة العلمين الجزئية، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهره وقسم شرطة مدينة نصر أول، محل إقامة المتهم «أحمد م .ا ع»، وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، ليصطدم بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة، والمتواجد في المكان خلال قضاء عطلة قصيرة بعد امتحانات الثانوية العامة.

الفقيد بطل مصر في الكاراتيه

وتحول منزل المجنى عليه في الإسكندرية إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح، وشهدت جنازته حضورًا كبيرًا من قبل محبيه كونه متفوقا في دراسته، إلى جانب تفوقه الرياضي وحصوله على العديد من الميداليات في رياضة الكاراتيه، وهو من أبطال الجمهورية في اللعبة وممثل لمنتخب مصر فيها.