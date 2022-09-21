اصطدام سيارة محملة بـ120 طن فوسفات بمنطقة أعمال أعلى «دائري» المريوطية

اصطدمت سيارة محملة بـ 120 طن فوسفات بمنطقة أعمال أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، وجرى إزالة آثار الحادث وتجنيب السيارة وعودة الحالة المرورية لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصطدام سيارة نقل بمنطقة أعمال بدائري المريوطية

ورد إخطارًا إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، يفيد ورود بلاغ إلى رجال الشرطة، باصطدام سيارة نقل مقطورة محملة بـ120 طن لمادة الفوسفات بمنطقة أعمال أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

السائق فقد السيطرة على السيارة

وتبين أنه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، بسبب عطل مفاجئ بالمكابح ما أدى إلى اصطدامها بمنطقة أعمال إعادة الرصف بالطريق، وأسفر الحادق عن حدوث تلفيات بالسيارة وكثافة مرورية بالطريق دون وقوع إصابات بشرية، وبسؤال قائدها أيد ما جاء بالفحص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأزالت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، آثار الحادث وعادت الحالة المرورية لطبيعتها.