بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة برصيف بالساحل الشمالي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف، منذ قليل، بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصي.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصي، مصابي الحادث الأربعة، وننشر الأسماء والحالات وهم: «محمد أحمد فؤاد 21 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد جمال أحمد 25 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن حمدي محمد 25 سنة من الإسكندرية مصاب بجرح بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، وعمر محمود محمد 21 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم».

فحوصات طبية للمصابين

وجاري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين في مستشفى العلمين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى المثول للشفاء، وذلك تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير مستشفى العلمين التخصصي.

الشرطة تفحص الحادث

وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالواقعة، وانتقلت إلى موقع الحادث مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية وجاري الفحص للحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت خلال الساعات الماضية وقوع 3 حوادث طرق مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة وجرى نقلهم للعلاج بالمستشفيات.