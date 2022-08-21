مصرع شخص وإصابة 6 في اصطدام سيارة بعمود إنارة في الفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق سنورس القديم، أمام عزبة «الأبيض»، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد سيطرته على السيارة، وتسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة، وإخراجهم منها، لحين وصول سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بحادث تصادم سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، ومصرع شخص وإصابة 6 من مستقليها، على طريق سنورس القديم أمام عزبة الأبيض بنطاق المركز.

الشرطة تعاين الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، كانوا يستقلون سيارة ملاكي في طريقهم إلى منزلهم على طريق سنورس القديم.

نقل المصابين للمستشفى

وهرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

وانتقل ضباط المرور إلى مكان الحادث، حيث جرى إزالة آثاره، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى انتداب شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال التي حدثت في عمود الإنارة نتيجة التصادم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.