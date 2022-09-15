جامعة فاروس تُعلن عن تقديم منح للعام الجامعي (2022/2023)

أعلنت جامعة فاروس عن تقديم عدد من المنح في الكُليات التالية وذلك للعام الجامعي (2022/2023)وهي :- • كلية طب الأسنان (بحد أدنى 87%)• كلية الصيدلة (بحد أدنى 85%)• كلية الهندسة (بحد أدنى 78%)• كلية العلاج الطبيعي (بحد أدنى 86%)• كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي (بحد أدنى 70%)وأضاف الدكتور / أحمد مُصطفي وكيل الجامعة للتسويق والتبادُل والجذب الطُلابي بأنهُ سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تلك المنح يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18سبتمبر 2022 ، وذلك من خلال تسليم صورة الشهادة يدويًا بمكتب القبول والتسجيل (مبنى الفود كورت الدور الأول).وأن الأوراق المطلوبة للتقديم: صورة شهادة الثانوية العامة المصرية الموضح بها الرقم القومي للطالب، مدون عليها أرقام الهاتف للتواصل مع ولي أمر الطالب ، مع توضيح إسم الكلية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها.(علماً بأنهُ لن يُلتفت لأى صورة شهادة غير مُوضَح عليها بيانات التواصل)وأكد الدكتور / أحمد مُصطفي بأن هُناك شروط عامة للتقديم وهي :• المنح مقدمة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدرسة حكومية مصرية فقط والحاصلين عليها عام 2022 فقط.• لابد من اجتياز اختبار اللغة والمقابلة الشخصية.• ألا يكون الطالب قد سُبق له التقديم في أي جامعة خاصة أو أهلية.• يتم الاختيار على أساس بحث اجتماعي دقيق يثبت من خلاله عدم قدرة الطالب المادية على سداد الرسوم الدراسية.علماً بأن باب تلقي الطلبات سيغلق يوم الأحد الموافق 18/09/2022، وسيجري تنسيق داخلي للطلاب، بعده ستعلن إدارة الجامعة أسماء الطلاب المقبولين على موقع الجامعة.